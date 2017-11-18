Karabiga sahilinde ceset bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.Bölgede bulunan bir otelin çalışanları sahilde ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin Karabigalı balıkçı...

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.



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Bölgede bulunan bir otelin çalışanları sahilde ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin Karabigalı balıkçı Mustafa Genç’e (55) ait olduğu öğrenildi. Ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.