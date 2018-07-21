Karabük Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde büyük yangın

Karabük Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyelerinin bulunduğu yerde büyük bir yangın çıktı. Yangın hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Karabük Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyelerinin bulunduğu yerde büyük bir yangın çıktı. Yangın hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Yangın, Karabük Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyelerinin bulunduğu yerde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyüyen yangın diğer dükkanlara da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.