Karabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük merkezli,...

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları iddia edilen biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan B.I., A.K., F.Ö. ve H.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise yakalandığı şehirden Karabük’e getirilerek adliyeye sevk edilecek.