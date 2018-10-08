Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları iddia edilen biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan B.I., A.K., F.Ö. ve H.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise yakalandığı şehirden Karabük’e getirilerek adliyeye sevk edilecek.
Karabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük merkezli,...