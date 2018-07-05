ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:11

Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük’te FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen iki ayrı operasyonda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen...

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karabük’te FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen iki ayrı operasyonda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen iki ayrı FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütüne üye olma suçundan iki kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.E.G. (24) isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelinin Karabük Üniversitesinde okudukları dönemde örgüt içerisinde Büyük Bölge Lise Mesulü (BLM) görevlerinde bulunduğu belirtildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında örgüte üye suçundan yakalanan S.S. (43) sağlık kontrolünden geçirilerek emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde 2 bin 490 TL para, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet telefon ve 2 sayfalık örgüte ait bazı notlar ele geçirildiği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku