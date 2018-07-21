Karabük’te korkutan anız yangını

Karabük’te çıkan anız yangını Orman İşletmesine ait arazöz ve yangın helikopterinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, alevler mahalleye ve üniversiteye ulaşmadan söndürüldü.

Karabük’te çıkan anız yangını Orman İşletmesine ait arazöz ve yangın helikopterinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, alevler mahalleye ve üniversiteye ulaşmadan söndürüldü.

Öğlebeli Mahallesi bahçelerinin olduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Tepelik alana doğru yayılan yangına Karabük’te konuşlu bulunan yangın helikopteri de havadan müdahale etti. Alevler evlerin olduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yaz ayı nedeniyle kritik günlere girildiğini belirterek vatandaşların bahçe temizliği sırasında ateş yakmaması uyarısında bulundu.