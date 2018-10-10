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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:40

Karaburun’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir’in Karaburun ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin su alıp batması sonucu, 35 kişiden 4’ü boğularak hayatını kaybetti. 1 kişinin kurtulduğu kazada, diğer 30 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir görgü tanığı...

Karaburun'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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İzmir’in Karaburun ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin su alıp batması sonucu, 35 kişiden 4’ü boğularak hayatını kaybetti. 1 kişinin kurtulduğu kazada, diğer 30 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir görgü tanığı sabah saatlerinde bir erkek cesedinin kayalıkların üzerinde bulunduğunu söyledi.

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.54’te üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşarak yardım istedi. İfadesinde 8 Ekim tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıklarını, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi olduklarını, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı’ndan karaya çıktığını söyledi. Diğer şahısların ise kaybolduğu bilgisini verdi.

Bu ifade üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir korvet, iki bot ve uçakla hem denizde hem de havada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada çalışmalara destek verdi. İfade veren göçmen dışında 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Öte yandan olayın görgü tanığı Polat Aşık isimli vatandaş, "Ben kahvehane işlettiğim için sabah erken saatlerde buradaydım. Kayalıkların orada bir erkek cesedi bulundu. Tekne batıp sürüklenirken üzerindeki kıyafetler de parçalanmış. Bulunduğunda yarı çıplak vaziyetteydi. Böyle bir olayın yaşanması çok acı" diye konuştu.
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