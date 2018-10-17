Karaburun’da ölen 2 kaçak göçmene DNA testi

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarından Afgan uyruklu bir aile, cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumunda bekletilen 2 erkek çocuk için doku örneği verdi.

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarından Afgan uyruklu bir aile, cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumunda bekletilen 2 erkek çocuk için doku örneği verdi.

Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarından Afgan uyruklu bir aile, 2 erkek çocuğun cenazesini almak için başvuruda bulundu. Karaburun’daki faciada cansız bedenleri bulunanlardan 4 kişinin cenazesinin bulunduğu İzmir Adli Tıp Kurumuna başvuran Afgan aile, 2 çocuğun cenazelerini teslim alabilmek için doku örneği verdi. Yaşları 10-15 arası olan 2 erkek çocuğun cenazeleri, yapılacak DNA testinin ardından ailelerine teslim edilecek.