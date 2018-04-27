Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "emniyet imamı" olduğu ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün mahrem yapısı içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.T., hakim karşısına çıktı. Emniyet imamı olduğu iddia edilen şüpheli, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Karaman’da FETÖ’nün emniyet imamı tutuklandı
Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "emniyet imamı" olduğu ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca...