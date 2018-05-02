Karaman’da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada: 3 kişi yaralandı

Karaman’da iki gurup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkta buluşan iki gurup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın duyulmasının ardında bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, park ve çevresinde yaptığı araştırmada biri çöp bidonuna atılmış olmak üzere 2 adet pompalı tüfekle muşta ele geçirdi. Ekipler ayrıca park içerisinde tüfeklere ait boş kovanlarda buldu. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından tüfekler incelenmek üzere Polis Merkezine götürülürken, kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.