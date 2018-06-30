Karaman’da jandarma aracı kaza yaptı: 2 asker yaralandı

Kaza, Karaman-Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat P. (28), yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı resmi jandarma kamyoneti seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mustafa Y. (24) yaralandı. Yaralı askerle ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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