Karaman’da kimliği belirsiz kişilerce bir apartmana tüfekle ateş edildi

Karaman’da kimliği belirsiz kişiler, bir apartmana tüfekle ateş ederek kaçtılar.Olay, gece saat 22.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 616 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, olay yerine otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler,...

Karaman’da kimliği belirsiz kişiler, bir apartmana tüfekle ateş ederek kaçtılar.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 616 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, olay yerine otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, 4 katlı apartmana hedef gözetmeden tüfekle ateş etti. Apartmanı adeta kurşun yağmuruna tutan şahıslar daha sonra geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaşarak kaçtılar. Silah sesleri üzerine evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar ise durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları araştırmada şahısları bulamadı. Olay yeri inceleme ekibi, kurşunlanan bina ile sokak üzerinde bulunan boş av tüfeği kartuşlarında inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.