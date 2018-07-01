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01 Temmuz 2018 Pazar 09:15

Karaman’da kullanılmayan eski hastane ek binasında yangın çıktı

Karaman’da eski hastane ek binasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da kullanılmayan eski hastane ek binasında yangın çıktı
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Karaman’da eski hastane ek binasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesi ek binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayarak boş halde duran 3 katlı ek binanın ikinci katından yoğun dumanları çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada yangının çıktığı ek binanın zaman zaman bazı dernekler tarafından depo olarak kullanıldığı öğrenildi.
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