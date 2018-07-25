ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42

Karaman’da tutuşan otlar eve sıçramadan söndürüldü

Karaman’da boş arsadaki otların tutuşması sonucu çıkan yangın, yakınlardaki bir eve sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da tutuşan otlar eve sıçramadan söndürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karaman’da boş arsadaki otların tutuşması sonucu çıkan yangın, yakınlardaki bir eve sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Çeltek Mahallesi 438. Sokak’ta çıktı. Alınan bilgiye göre, tek katlı ahşap evin bitişiğinde bulunan boş arsadaki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevlerin rüzgarında etkisiyle bir anda büyümesi üzerine mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri ahşap eve sıçramadan söndürdü. İtfaiye, bir süre yanan kuru otlarda soğutma çalışması yaptı. İtfaiye, kuru otların sigara veya cam parçalarının mercek görevi yapması sonucu tutuşmuş olabileceğini belirledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku