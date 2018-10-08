Karaman’da uyuşturucu hap satan şahıs tutuklandı

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.U. ile N.B. isimli kadının uyuşturucu hap sattıkları yönünde bir ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, F.U. ve N.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda evin çeşitli bölümlerine saklanmış 900 adet uyuşturucu hap bulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konurken, N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.