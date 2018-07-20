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20 Temmuz 2018 Cuma 17:48

Karaman’da yağma iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Karaman’da silah zoruyla yağma ve koyun hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde N.Y.’ye (53) ait koyun ağılına gelen 5 şüpheli,...

Karaman'da yağma iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
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Karaman’da silah zoruyla yağma ve koyun hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde N.Y.’ye (53) ait koyun ağılına gelen 5 şüpheli, ağılın sahibi ve oğlu U.Y.’ye (17) silahla tehditte bulunarak darp etti. Daha sonra şüpheliler, ağıldaki 10 koyunu kamyonete yükleyerek kaçtı. Yaralanan baba ve oğlu, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.S. (29), Ş.Y. (20), A.K. (21), B.S. (18) ve Y.Y.’yi (20) düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye çıkarılan şüpheliler, daha sonra savcının ek süre istemesi üzerine tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Zanlıların yarın tekrar adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.
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