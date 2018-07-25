Karaman’daki kazada yaralanan 8 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı

Karaman’da geçtiğimiz Pazartesi günü otomobilin köprülü kavşağın beton ayağına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, geçen Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Mersin’den Karaman’a gelmekte olan Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada dede Ömer Atasever (70) olay yerinde, sürücü Mustafa Atasever ile 2 yaşındaki kızı Hatice Sümeyra Atasever de kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 8 yaşındaki Merve Reyhan Atasever de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kız, Siyahser Mezarlığı’nda babası, kardeşi ve dedesinin yanına defnedildi. Diğer yaralılar Bediha Atasever ile oğlu Ömer’in tedavilerinin sürdüğü belirtildi.