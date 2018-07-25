Karaman’da geçtiğimiz Pazartesi günü otomobilin köprülü kavşağın beton ayağına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, geçen Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Mersin’den Karaman’a gelmekte olan Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada dede Ömer Atasever (70) olay yerinde, sürücü Mustafa Atasever ile 2 yaşındaki kızı Hatice Sümeyra Atasever de kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 8 yaşındaki Merve Reyhan Atasever de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kız, Siyahser Mezarlığı’nda babası, kardeşi ve dedesinin yanına defnedildi. Diğer yaralılar Bediha Atasever ile oğlu Ömer’in tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Karaman’daki kazada yaralanan 8 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı
Karaman’da geçtiğimiz Pazartesi günü otomobilin köprülü kavşağın beton ayağına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.