Karasu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bir lokantada çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokantada iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi Y.P., isimli kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Y.P., isimli kişi kanlar içinde yerde kaldı. Durumu gören diğer vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, saldırgan her yerde arandığı belirtildi.