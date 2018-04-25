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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:52

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge toplantısı

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge değerlendirme toplantısı Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un katılımı ile Samsun’da yapılacak.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge toplantısı
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Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge değerlendirme toplantısı Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un katılımı ile Samsun’da yapılacak.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde illerde yürütülen faaliyetlerin ve belirlenen hedeflere ulaşmadaki etkinliğin detaylı olarak değerlendirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması gibi konuların görüşülmesi amacıyla ülke genelinde öncelikle Erzurum ve Samsun illerinde bölge değerlendirme toplantıları düzenlenmesi Emniyet Genel Müdürlüğünde kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok da katılıyor

Bu kapsamda Samsun ev sahipliğinde yapılacak olan toplantının açılışı Perşembe (yarın) günü saat 09.00’da İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek. Toplantının açılış bölümü Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Trafik Hizmetleri Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilgili daire başkanları ve kurum yetkilileri ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri illerinin trafikten sorumlu şube müdürü-şube müdür vekillerinin katılımıyla yapılacak.

Açılıştan sonra ise toplantının 2. bölümü için Polisevi toplantı salonuna geçilecek. Gün boyu devam edecek olan toplantı aynı gün akşam sona erecek.
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