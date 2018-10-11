Karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hayat köyünde oturan Katibe İ. (77) ile Zeynep İ. (47) ikametlerinde yattıkları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan Katibe ve Zeynep İ. özel araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Katibe İ. ve Zeynep İ. Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Katibe İ. ve Zeynep İ.’nin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.