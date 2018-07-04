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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:12

Kardeşini dövdüğü için kendisine kızan babasını bıçaklayarak öldürdü

Karaman’da oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, erkek kardeşinin...

Kardeşini dövdüğü için kendisine kızan babasını bıçaklayarak öldürdü
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Karaman’da oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, erkek kardeşinin başına sandalye ile vurduğu için ailesiyle tartışan 17 yaşındaki Ali K., kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas’ı (45) kalbinden bıçakladı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Kavas, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oylayan sonra A.K. polis tarafından gözaltına alındı.
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