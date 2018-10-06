Kargoyla kaçak sigara sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep’te kargoyla kaçak sigara sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir kargo aktarım merkezinde yaptığı aramada 6 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gaziantep’ten batı illerine gümrük kaçağı sigara...

Gaziantep’te kargoyla kaçak sigara sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir kargo aktarım merkezinde yaptığı aramada 6 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep’ten batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı ihbarını alan Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Şehitkamil İlçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramalarda 6 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor