Küçükçekmece’de geçtiğimiz günlerde karısına silahla saldıran şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Küçükçekmece’de 9 Ekim günü şüpheli Mehmet Y., eşi Zülfiye Y.’ye silahla saldırmış ve olay yerinden kaçmıştı. Yapılan çalışmaların neticesinde yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mehmet Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karısına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece’de geçtiğimiz günlerde karısına silahla saldıran şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.