ASAYİŞ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 09:20

Karısını 5 yerinden bıçaklayan sanık ’Panik atak hastasıyım’ deyince duruşmaya kimse alınmadı

Bursa’da seçim günü eşyalarını almaya gelen karısını 5 yerinden bıçakladığı iddia edilen koca hakim karşısına çıktı. Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık "Panik atağım var" deyince duruşma gizli yapıldı.Olay...

Karısını 5 yerinden bıçaklayan sanık 'Panik atak hastasıyım' deyince duruşmaya kimse alınmadı
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Bursa’da seçim günü eşyalarını almaya gelen karısını 5 yerinden bıçakladığı iddia edilen koca hakim karşısına çıktı. Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık "Panik atağım var" deyince duruşma gizli yapıldı.

Olay Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce de defalarca tartıştığı eşi Muhammet T’yi arayan Ayşe T., 24 Haziran seçimlerinde eve gelip eşyalarını alacağını söyledi. Muhammet T., eşine ‘Gelme, gelirsen seni vururum’ diye cevap verdi. Eşinin sözlerine rağmen eve giderek eşyalarını alan Ayşe T. evden uzaklaştığı sırada arkasından gelen Muhammet T., karısını bıçakla 5 yerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan koca Muhammet T. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı.

Hakkında eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan Muhammet T’nin yargılanmasına başlandı. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet T, bıçakladığı eşi Ayşe T., sanık ve mağdur yakınları ile avukatları katıldı. Sanık Muhammet T, mahkeme başkanına panik atak hastası olduğunu belirterek, duruşma salonunda kimse olmamasını istedi. Mahkeme başkanı sanığın bu talebini kabul ederek, yargılamanın gizli yapılmasına karar verdi. Duruşma sanığın savunması ve mağdur eşinin ifadelerinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
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