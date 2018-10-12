ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:02

Karısını vuran zanlıdan pişkin cevap: "İnsan onuru için yaşar"

Küçükçekmece’de eşini vuran M.Y. karakol çıkışı kendisine soru soran gazetecilere saldırdı ve neden eşinizi vurdunuz sorusuna "İnsan onuru için yaşar" cevabını verdi.

Karısını vuran zanlıdan pişkin cevap: 'İnsan onuru için yaşar'
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Küçükçekmece’de eşini vuran M.Y. karakol çıkışı kendisine soru soran gazetecilere saldırdı ve neden eşinizi vurdunuz sorusuna "İnsan onuru için yaşar" cevabını verdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Atakent Mahallesi’nde meydana gelmişti. Eşini oturduğu sitenin önünde vuran şüpheli, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt’ta yakalandı. Şüpheli şahıs karakol çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Şüpheli M.Y. ’eşinizi neden vurdunuz’ sorusuna ise pişkin bir şekilde cevap vererek, "İnsan onuru için yaşar, o bilir" dedi.
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