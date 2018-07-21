Kars merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Kars merkezli 11 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında üst rütbelilerinde bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ortak çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisindeki TSK mensupları ile irtibat kurmak ve kendileri ile TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlar üzerinden irtibat kurdukları yönünde bilgiler elde edilmiş, yurt genelinde değişik illerde aynı yönde çalışmalar yapılarak bu şekilde irtibat kurulan FETÖ/PDY Örgüt mensuplarının tespitleri yapıldı.

Kars’ta da aynı yönde yapılan çalışma sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen ve açık kimlikleri tespit edilen TSK mensuplarına yönelik, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM Şube Müdürlüğü’nce, Kars merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya illeri olmak üzere toplam 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 2 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 5 Astsubay olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheler, Kars’a getirildi. Şüphelilerin Kars Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.