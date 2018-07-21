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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:17

Karşı şeride geçen tır motosikletli kuryeyi ezdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, karşı şeride geçen tırın altında kalarak 50 metre sürüklenen motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Karşı şeride geçen tır motosikletli kuryeyi ezdi
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde, karşı şeride geçen tırın altında kalarak 50 metre sürüklenen motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Nazilli OSB çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; OSB’ye yük götürmek için çevre yolunda seyir halinde olan Ali F. idaresindeki 35 AZ 4049 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti. O sırada OSB’ye doğru paket servisi götüren Orhan Dülger’in (55) kullandığı 09 CL 31 plakalı motosikleti altına alan tır, yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra bahçeye girerek durabildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye araçları sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Orhan Dülger’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Orhan Dülger’in cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan Dülger’in yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Gözaltına alınan tır şoförü Ali F’nin önüne aniden otomobil çıkması sonucu hakimiyetini kaybettiğini iddia ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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