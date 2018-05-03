ASAYİŞ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:28

Kars’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlıları adliyeye sevk edildi

Kars’ta geçtiğimiz günlerde sebze halinde çıkan kavganın ardından taraftarlar arasında tekrar çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Kars'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlıları adliyeye sevk edildi
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Kars’ta geçtiğimiz günlerde sebze halinde çıkan kavganın ardından taraftarlar arasında tekrar çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Kars’ta 15 Nisan tarihinde sebze halinde çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişi de yaralandığı bıçaklı kavganın tarafları önceki gün Şehit Yusufbey Caddesi’nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Tarkan Çiftçi hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlılarını kısa sürede kullandıkları silahlarla birlikte yakaladı.

Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları R.Y. Asayiş Şube Müdürlüğünden, A.A, S.A. ve A.A. ise Kazımpaşa Polis Merkezi’nden yoğun güvenlik önlemleri altında alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y, A.A, S.A. ve A.A. mahkemeye çıkarılacak.
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