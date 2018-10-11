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11 Ekim 2018 Perşembe 08:58

Kars’ta 150 ton ot ve saman kül oldu

Kars’ta çıkan yangında 150 ton ot ve saman yanarak kül oldu.

Kars'ta 150 ton ot ve saman kül oldu
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Kars’ta çıkan yangında 150 ton ot ve saman yanarak kül oldu.

Digor’a bağlı Yaylacık köyünde Kadir Can’a ait ot ve saman yığınında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına köy halkı kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bölgeye Dağpınar Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylülerinin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın bir türlü kontrol altına alınamadı. Gün boyu devam eden yangın gece geç saatlerde kontrol altına alındı.

Yangında 150 ton ot ve saman yığını tamamen yanarken, Can’a ait ahır ve evde zarar gördü. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları ise sabaha kadar sürdü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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