ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:34

Kars’ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren gece kulüplerine yapılan baskınlarda çalışma izni bulunmayan 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Kars'ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren gece kulüplerine yapılan baskınlarda çalışma izni bulunmayan 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması amacıyla gece kulüplerinde yapılan denetimlerde; çalışma izni olmayan ve konsomatrislik yaptığı tespit edilen 4 Rus, 14 Azerbaycan, 2 Gürcistan, 7 Ermenistan, 3 Özbekistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 31 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yakalanan kadınlar yapılan yasal işlemler sonrasında Posof Sınır Kapısından sınır dışı edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku