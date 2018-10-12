ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:58

Kars’ta 43 kaçak göçmen yakalandı

Kars’ta yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 43 kaçak göçmen yakalandı.

Kars'ta 43 kaçak göçmen yakalandı
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Kars’ta yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 43 kaçak göçmen yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kent genelinde ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Digor yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 17 Afganistan ve 26 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi yakalandı. Karşısında polisi gören ve kaçmaya çalışan araç sürücüsü ise kısa sürede yakalandı.

Araç sürücüsüne ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçundan adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 43 yabancı uyruklu şahıs haklarında yapılacak olan idari işlemlerin tamamlanmasının ardından 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı edilecek.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde ülkemize kaçak yollardan giren şahsıların yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.
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