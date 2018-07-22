Kars’ta boşaltılmış fakülte binasında çıkan yangın korkuttu

Kars’ta boşaltılmış fakülte binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu..Edinilen bilgiye göre, Kafkas Üniversitesine ait olan ve geçen yıl boşaltılan Sosyal Bilimler Fakültesi binasında yangın çıktı....

Kars’ta boşaltılmış fakülte binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu..

Edinilen bilgiye göre, Kafkas Üniversitesine ait olan ve geçen yıl boşaltılan Sosyal Bilimler Fakültesi binasında yangın çıktı. Şehir merkezini siyah dumanların sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, çok sayıda ağaç da zarar gördü. Gövdeleri tutuşan ağaçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis güvenlik önlemleri alırken, yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.