Kars’ın Kağızman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen aralarında esnaf ve kurum müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi, şafak vakti farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ilçe emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
Kars’ta FETÖ/PDY operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Kars’ın Kağızman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.