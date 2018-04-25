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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:48

Kars’ta okul önleri emin ellerde

Kars’ta okul önlerinde adeta kuş uçurtmayan Narkotimler, narkotik uygulamalarını yoğunlaştırdı.Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in talimatlarıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul önleri ve çevresinde narkotik...

Kars'ta okul önleri emin ellerde
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Kars’ta okul önlerinde adeta kuş uçurtmayan Narkotimler, narkotik uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in talimatlarıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul önleri ve çevresinde narkotik uygulaması yaptı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde bulunan liselerin önünde uygulama yapan Narkotimler, ayrıca çevredeki parklar ve metruk binaları kontrol edip okullarla ilişkisi olmayan şahısları bölgeden uzaklaştırdı. Polis her tarafı didik didik ararken, okul bölgesinde bulunan kişilerin ise GBT yoklaması yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinin yanı sıra parklar, internet kafeler, oyun alanlarında da uygulama yapıyor. Ders saatlerinde okullarında olmayan öğrenciler ise okula bırakılıyor. Polisin okul önlerindeki uygulamaları en çok öğrenci velilerini memnun ediyor. Vatandaşlar çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına gönderdiklerini ifade ederken, uygulamaların devam etmesi istiyor.
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