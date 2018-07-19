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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:05

Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kars’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Olay, Hükümet Konağı önünde bulunan Aşıklar Heykeli civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen...

Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Kars’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay, Hükümet Konağı önünde bulunan Aşıklar Heykeli civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla kavgada 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kavga sonrası yapılan incelemede 1 pompalı tüfekle ile 1 silah ele geçirildi. Kavgaya karışan zanlılar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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