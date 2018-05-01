Kars’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kars’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup Kars Şehit Hulusi Aytekin Caddesi’nde karşılaşınca kavga etti. Silahların çekildiği kavgada vurularak yaralanan...

Kars’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup Kars Şehit Hulusi Aytekin Caddesi’nde karşılaşınca kavga etti. Silahların çekildiği kavgada vurularak yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan T.Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sokak ortasında silahlı kavgaya karşına şahısların yakalanması için polis araştırma başlattı. Silahlı kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bölge bir süreliğine araç trafiğine de kapatıldı.