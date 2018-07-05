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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:50

Kars’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Kars merkezli İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonda terör örgütüyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
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Kars merkezli İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonda terör örgütüyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü adına sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur bölgesinde silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan, örgüt mensuplarına milis, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kars merkezli Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheli 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konularak, TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin TEM Şubede işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.
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