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26 Nisan 2018 Perşembe 20:09

Kartal’da atık kağıtların toplandığı depoda korkutan yangın

Kartal sanayi sitesinin yanında bulunan atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda korkutan yangın
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Kartal sanayi sitesinin yanında bulunan atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kartal’da Sanayi Sitesinin yanındaki atık kağıtların toplandığı depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Sanayi Sitesinin yanında bulunan atık kağıtların toplandığı yaklaşık 600 metrekarelik kağıt deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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