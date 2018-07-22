ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 19:57

Kartal’da denizde kaybolan genç, dalgıçlar tarafından bulundu

Kartal Atalar Sahili’nde yüzerken çırpınmaya başlayan ve vatandaşlarca şaka yaptığı sanılan genç, kısa sürede denizde kayboldu. Olay yerine gelen dalgıçlar, genci bulmak için arama yaparken, izleyici vatandaşların oluşturduğu kalabalık...

Kartal'da denizde kaybolan genç, dalgıçlar tarafından bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kartal Atalar Sahili’nde yüzerken çırpınmaya başlayan ve vatandaşlarca şaka yaptığı sanılan genç, kısa sürede denizde kayboldu. Olay yerine gelen dalgıçlar, genci bulmak için arama yaparken, izleyici vatandaşların oluşturduğu kalabalık polisi çileden çıkardı. Dalgıçlar tarafından bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Atalar Sahili’nde yabancı uyruklu bir genç serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre yüzen genç bu sırada çırpınmaya başladı. Sahil kenarında vatandaşlar gencin önce şaka yaptığını düşündü ancak genç kısa sürede denizde kayboldu. Bazı vatandaşlar denize girerek genci aramaya çalıştı ama yetersiz kaldı. Olay yerine gelen polis ve dalgıçlar ise kısa sürede arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken izleyici vatandaşların kalabalığı polisi çileden çıkardı.

Olayı gören bir vatandaş, “Genç çırpınmaya başladı. Biz şaka yapıyor sandık. Bazıları denize girdi ama ben yüzmeyi bilmediğim için giremedim” dedi.

Dalgıçlar kaybolan genci bulmak için uzun bir süre dalış gerçekleştirdi. Genç, bir süre sonra dalgıçlar tarafından bulundu. Genci denizden çıkarma sırasında kurtarma ekiplerinin yanına kadar giren ve görüntü almaya çalışan bir kadın ise polisin tepkisiyle karşılaştı. Kalabalığın ortaya çıkardığı bu görüntüler, sedye üzerindeki gencin ambulansa taşınması sırasında da sürdü. Sağlık durumu ciddi olan genç ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku