Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’a getirilmesini Veliaht Prens emretmiş

Suudi yetkililerin ABD İstihbaratına takılan görüşmelerinden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın yaşadağı Virginia’dan Suudia Arabistan’a geri dönmesini ve orada gözaltına alınmasını sağlayacak bir operasyon emri verdiği anlaşıldı.

Suudi yetkililerin ABD İstihbaratına takılan görüşmelerinden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın yaşadağı Virginia’dan Suudia Arabistan’a geri dönmesini ve orada gözaltına alınmasını sağlayacak bir operasyon emri verdiği anlaşıldı.

Suudi yönetiminin ve özellikle Veliat Prens Muhammed bin Selman’ın önde gelen eleştiricilerinden olan Washington Post gazetesinin köşe yazarı Cemal kaşıkçı geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna girmesinden sonra kaybolmuştu.

Washington Post, Cemal Kaşıkçı’nın yakın arkadaşlarının geçen dört aydan fazla bir süre içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın olan Suudi yetkililerin ona koruma sağlamamayı teklif ettikleri, ülkesine geri dönmesi halinde hükümette yüksek seviyeli bir işte teklif ettiklerini söylediğini yazdı.

Ancak Kaşıkçı’nın bir arkadaşına, bu tekliflerden kuşku duyduğunu, Suudi hükümetinin ona hiçbir iyilik yapmayacağı ve sözlerini tutmayacağını söylediğini aktardı.

Cemal Kaşıkçı’nın, geçen Mayıs ayında Suudi Arabistan Saray danışmanlarından birinden Suudi Arabistan’a geri dönmesi için bir teklif aldığı zaman arkadaşı Arap Amerikan Aktivist Halid Safuri’ye “Sen dalga mı geçiyorsun. Onlar zerre kadar inanmıyorum” dediği belirtildi.