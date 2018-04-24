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24 Nisan 2018 Salı 19:39

Kaskı kayan genç motosikletten düşüp hastanelik oldu

Samsun’da seyir halindeyken kafasındaki kaskın kayması sonucu dengesini kaybeden genç, motosikletten düşerek hastanelik oldu.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı inişi alt geçitte saat 18.00 sıralarında...

Kaskı kayan genç motosikletten düşüp hastanelik oldu
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Samsun’da seyir halindeyken kafasındaki kaskın kayması sonucu dengesini kaybeden genç, motosikletten düşerek hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı inişi alt geçitte saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan C.(29), 55 BCA 89 plakalı motosikleti ile seyir ederken kafasındaki kaskın kayması sonucu dengesini kaybedip devrilen motosikletten düştü. Yaralanan Hakan C., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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