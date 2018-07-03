Kastamonu merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kastamonu merkezli gerçekleştirilen operasyonda iş adamı ve memurların bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu merkezli operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kastamonu ve İstanbul’da aralarında iş adamı ve memurların bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.