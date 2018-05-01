Kastamonu’da 1 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 1 hektarlık ormanlık arazi, çıkan yangında zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Gökörün köyü Selam Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine...

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 1 hektarlık ormanlık arazi, çıkan yangında zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Gökörün köyü Selam Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, çıkan yangına müdahale etti. Köylülerin de destek verdiği yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayınca diğer ilçelerden de yardım istendi. Bunun üzerine Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Daday Belediyesi ve Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Ovacuma Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, İl Özel İdaresine ait su tankerleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alınabildi. Ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Bölgeye yaşayan köylülerin ifadesine göre, ormanlık alanda çıkan yangının üç ayrı yerde peş peşe patlama sesi duyulması üzerine başladığı ve patlamanın ardından dumanların çıktığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.