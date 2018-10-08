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08 Ekim 2018 Pazartesi 20:41

Kastamonu’da 2 katlı ev ve samanlık yangında kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyünde çıkan yangında 2 katlı ev, bir ahır ve samanlık kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Suluca köyünde gece yarısı Hamdi Yeğin’e ait samanlık ve ahırda iddialara...

Kastamonu'da 2 katlı ev ve samanlık yangında kül oldu
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Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyünde çıkan yangında 2 katlı ev, bir ahır ve samanlık kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Suluca köyünde gece yarısı Hamdi Yeğin’e ait samanlık ve ahırda iddialara göre elektrik kontağından yangın çıktı. Köy muhtarının itfaiyeye ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen 4 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları esnasında ev sahibi Hamdi Yeğin ve eşi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yangında hiçbir eşyalarını kurtaramayan ve çeltik tarlasından yeni kaldırdıkları ürünleri de yanan yaşlı çift, gözyaşları içinde devlet büyüklerinden yardım istedi. Tosya itfaiyesinin zamanında müdahalesi ile yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. 2 katlı ev, samanlık ve ahırın tamamen yandığı yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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