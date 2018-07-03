Kastamonu’da bir kişi yediği mantardan zehirlendi

Kastamonu’da topladığı mantarları pişirerek yiyen bir kişi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Ahlat Köyünde Saraycık Yaylası Mevkiinde hayvancılık yapan Kamil Semercioglu (41), yaylada topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri üzerine kendi imkanları ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine giden Kamil Semercioglu, burada yapılan tedavisinde yediği mantardan zehirlendiği tespit edildi. Müşahede altına alınan Kamil Semercioglu, yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. Kamil Semercioglu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.