ASAYİŞ:
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24 Temmuz 2018 Salı 01:29

Kastamonu’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kastamonu’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Aktekke Mahallesi Deveciler Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle A.K., O.K. ve N.Y. arasında tartışma...

Kastamonu'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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Kastamonu’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Aktekke Mahallesi Deveciler Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle A.K., O.K. ve N.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine A.K. ve O.K., tartıştıkları N.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası A.K. ve O.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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