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06 Temmuz 2018 Cuma 00:30

Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi istikametinden Kastamonu istikametine seyir halindeki Hüseyin Arıkan (63) idaresindeki 57 DE 402 plakalı...

Kastamonu'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi istikametinden Kastamonu istikametine seyir halindeki Hüseyin Arıkan (63) idaresindeki 57 DE 402 plakalı traktöre, aynı istikamette gitmekte olan Mustafa Emer yönetimindeki 34 PH 6720 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan traktör sürücüsü Hüseyin Arıkan ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Arıkan (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşanan olayda kısa süreli şok geçiren minibüs sürücüsü Mustafa Emer ise kontrol amaçlı Taşköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mustafa Emer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kastamonu’ya sevk edilen traktör sürücüsü Hüseyin Arıkan ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Arıkan’ın ise durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası Kastamonu-Taşköprü karayolu kısa süreli trafiğe kapandı ve ardından itfaiye ekiplerince olay yeri temizlenerek tekrar araç trafiğine açıldı. Jandarma olay ile ilgili tahkikat başlattı.
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