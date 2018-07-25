Kastamonu’da yargılanan 3 DEAŞ üyesine toplam 27 yıl hapis

Kastamonu’da gündelik işlerde çalışırken terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 3 Irak uyruklu şahıs, yargılandıkları davada toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıl önce düzenlenen operasyonda DEAŞ kadrosunda silahlı çatışmaya girdikleri tespit edilen 3 Irak uyruklu şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı. 2015 yılında Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş yaptıktan sonra Kastamonu’da günübirlik işlerde çalıştığı tespit edilen üç sanığın yargılanması tamamlandı. Haklarında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açılan ve Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Irak uyruklu Manaf Mohammed Hasan Al Shaybı, Majıd Khashaa Abed Abed ve Mazın Abdulsamad Jiyad Jiyad, daha önceden savcılık soruşturmasında verdikleri ifadelerde DEAŞ’a katılarak silahlı eğitim aldıklarını, yol kontrollerinde bulunduklarını ve Irak askeriyle de silahlı çatışmaya girdiklerini anlatmalarına rağmen baskı altında ifade verdiklerini belirterek, suçlamaları kabul etmediler.

Manaf Mohammed Hasan Al Shaybı, 2015 yılında Türkiye’ye geldiklerini ifade ederek, “DEAŞ, Suriye’de bizim bulunduğumuz bölgeye 2015 yılında geldi. Bu yüzden ben nasıl DEAŞ’a katılabilirim. Katılmadım, ben yanlış bir şey yapmadım. Ben, ülkemden DEAŞ’tan kaçtım. Şimdi ise burada DEAŞ üyeliğinden yargılanıyorum. Benim yeğenimi DEAŞ öldürdü. Ben, yanlış bir şey yapmadım, beraatımı istiyorum” dedi.

Mazın Abdulsamad Jiyad Jiyad ise, üç yıl önce Türkiye’ye geldiğini anlatarak, “Balıkçılarda çalıştım. Benim DEAŞ ile bir bağlantım yok. Suriye’de birisiyle husumetimiz var. O yüzden Türkiye’ye geldim. Suriye’de kalsaydım beni öldüreceklerdi. Yanlış bir şey yapmadım, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Majıd Khashaa Abed Abed’in de suçlamaları kabul etmediği son savunma sonrasında mahkeme heyeti, sanıkları ayrı ayrı 9’şar yıl toplamda da 27 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluklarının da devamına karar verdi.