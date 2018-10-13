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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:24

Kastamonu’da yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kastamonu Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan hastalardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kastamonu Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan hastalardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu’da mantar sezonunun açılmasıyla beraber yaşanan zehirlenme vakalarında sayı her geçen gün artıyor. Edinilen bilgiye göre Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek yiyen 7 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan 7 kişi daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada yapılan kontrollerde durumu ağır olan 1 kişi, İstanbul’a sevk edildi.

"Mantarlardan zehirlenenlerin sayısı 85’e yükseldi"

Öte yandan Kastamonu’da son 2 haftada yedikleri mantarlardan zehirlenenlerin sayısı 85’e yükseldi. Yedikleri mantardan zehirlenen ve durumu ağır olan 6 kişi Ankara ve Karabük’te bulunan hastanelere sevk edilmişti. Son zehirlenme vakası ile Kastamonu’da mantardan zehirlenen ve durumu ağır olanların sayısı ise 7 oldu. Uzmanlar ise vatandaşları bilmedikleri ve tam olarak emin olmadıkları mantarları yememeleri konusunda uyardı.
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