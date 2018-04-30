Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kastamonu son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 34 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mart ve Nisan ayları içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda il genelinde operasyon düzenledi. İl merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 104,67 gram sentetik kannabinoid, 16,38 gram esrar, 634 adet ekstasy hap ve 366 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 34 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.