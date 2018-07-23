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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:50

Katledilen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde arazi nedeniyle katledilen 5 kişiden 2 çocuk ve anneleri toprağa verildi.

Katledilen anne ve iki çocuğu toprağa verildi
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde arazi nedeniyle katledilen 5 kişiden 2 çocuk ve anneleri toprağa verildi.

Önceki gün Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi paylaşımı nedeniyle bir kişi babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini tüfekle öldürerek intihar etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Malatya Adli Tıp Kurumunda otopsileri yapılan cenazeler Adıyaman’ın Besni ilçesi Devlet Hastanesi Morguna getirildi.

Daha sonra morgdan katin zanlısı Salih Albay’ın ağabeyi Hicabi Albay’nın eşi yani yengesi Serpil Albay(31) ve çocukları Devran (3) ile Ceyda Albay’ın (2) cenazeleri alınarak Besni Mustafa Baba Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından Sugözü (Eskiköy) köyüne defnedilmek üzere götürüldü.

Anne ve iki çocuğunun cenazesinin gözyaşlarıyla toprağa verilirken, katin zanlısının babası Hamdi Albay ve ağabeyi Hicabi Albay’ın cenazesinin gün içerisinde Eğerli köyünde defnedileceği öğrenildi.
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